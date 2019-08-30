"Калью" продал капитана команды и приобрел украинца

27-летний центральный защитник продолжит карьеру на родине в "Годзано", который выступает в третьем по силе дивизионе итальянского футбола. Сумму трансфера стороны не раскрывают.

Накануне расставания с Угге "Калью" сообщил о подписании контракта с 23-летним воспитанником львовских "Карпат Иваном Лобаем. Последним клубом защитника был "Рух", выступающий в первой лиге чемпионата Украины.