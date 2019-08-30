30.08.2019, 15:20
"Калью" продал капитана команды и приобрел украинца
Капитан "Калью" Максимилиано Угге после трех с половиной лет выступления в ныммеском клубе покидает ряды действующего чемпиона Эстонии по футболу.
Капитан "Калью" Максимилиано Угге после трех с половиной лет выступления в ныммеском клубе покидает ряды действующего чемпиона Эстонии по футболу.
27-летний центральный защитник продолжит карьеру на родине в "Годзано", который выступает в третьем по силе дивизионе итальянского футбола. Сумму трансфера стороны не раскрывают.
Накануне расставания с Угге "Калью" сообщил о подписании контракта с 23-летним воспитанником львовских "Карпат Иваном Лобаем. Последним клубом защитника был "Рух", выступающий в первой лиге чемпионата Украины.
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