30.08.2019, 15:20

"Калью" продал капитана команды и приобрел украинца


rus.delfi.ee
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Maximiliano Achille Ugge
Maximiliano Achille UggeFoto: Karli Saul/SCANPIX, SCANPIX BALTICS

Капитан "Калью" Максимилиано Угге после трех с половиной лет выступления в ныммеском клубе покидает ряды действующего чемпиона Эстонии по футболу.

27-летний центральный защитник продолжит карьеру на родине в "Годзано", который выступает в третьем по силе дивизионе итальянского футбола. Сумму трансфера стороны не раскрывают.

Накануне расставания с Угге "Калью" сообщил о подписании контракта с 23-летним воспитанником львовских "Карпат Иваном Лобаем. Последним клубом защитника был "Рух", выступающий в первой лиге чемпионата Украины.

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