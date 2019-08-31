31.08.2019, 21:25

"Калью" прервал успешную серию "Таммеки", "Транс" выиграл в Таллинне


rus.delfi.ee
EST 1
Nõmme Kalju - Dudelange
Nõmme KaljuFoto: Madis Veltman

Сыграны матчи очередного тура чемпионата Эстонии по футболу. Прошлогодний чемпион "Калью" победил в гостях тартускую "Таммеку" - 2:1 (0:1).

Ныммесцы прервали беспроигрышную серию "Таммеки", которая с учетом Кубка Эстонии продолжалась 6 матчей. В составе "Калью" отличились во втором тайме Владислав Хомутов и Микк Рейнтам.

В другом поединке игрового дня нарвский "Транс" победил в Таллинне "Калев" - 3:0 (1:0).

Остальные матчи 27-го тура чемпионата Эстонии по футболу будут сыграны 1 сентября.

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