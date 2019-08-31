"Калью" прервал успешную серию "Таммеки", "Транс" выиграл в Таллинне

Ныммесцы прервали беспроигрышную серию "Таммеки", которая с учетом Кубка Эстонии продолжалась 6 матчей. В составе "Калью" отличились во втором тайме Владислав Хомутов и Микк Рейнтам.

В другом поединке игрового дня нарвский "Транс" победил в Таллинне "Калев" - 3:0 (1:0).

Остальные матчи 27-го тура чемпионата Эстонии по футболу будут сыграны 1 сентября.