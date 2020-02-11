"Калью" подписал контракт с бывшим футболистом "Барселоны"
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Калью" подписал контракт с 23-летним российским полузащитником Амиром Натхо. Срок соглашения - три года.
Бронзовый призер чемпионата Эстонии по футболу "Калью" подписал контракт с 23-летним российским полузащитником Амиром Натхо. Срок соглашения - три года.
В биографии уроженца Майкопа значится испанская "Барселона". В день своего 18-летия Натхо подписал в 2014 году трехлетний контракт с дублем каталонского клуба, но уже через год он покинул Испанию.
Футболист без игровой практики
Позже в карьере Натхо были ЦСКА, "Краснодар" и "Локомотив". Пребывание в этих клубах также было коротким - за основные составы он не играл, ограничиваясь выступлениями за молодежные команды.
Год назад Натхо подписал контракт с БАТЭ, однако в конце лета он был расторгнут. За основной состав борисовского клуба Натхо провел лишь один матч в Кубке Белоруси.
"Очень рад присоединиться к "Калью". Благодарен тренерам и президенту клубу за оказанное доверие. Буду отдавать себя на 100 процентов, чтобы выполнить поставленные задачи", - сказал после подписания контракта футболист. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Натхо в 150 000 евро.
В "Калью" большие перемены
В межсезонье "Калью" возглавил Марко Кристал, сменивший Романа Кожуховского. Ряды ныммеского клуба покинули Виталий Телеш, Павел Лондак, Николай Машичев, Регинальд, Роберт Кирсс...
В "Калью" перешел вратарь Марко Меэритс, выступавший в прошлом сезоне за нарвский "Транс". На просмотре находятся несколько легионеров.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Селом бить: с чем связан конфликт на юге Казахстана
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые