"Калью" подписал контракт с бывшим футболистом "Барселоны"

В биографии уроженца Майкопа значится испанская "Барселона". В день своего 18-летия Натхо подписал в 2014 году трехлетний контракт с дублем каталонского клуба, но уже через год он покинул Испанию.

Футболист без игровой практики

Позже в карьере Натхо были ЦСКА, "Краснодар" и "Локомотив". Пребывание в этих клубах также было коротким - за основные составы он не играл, ограничиваясь выступлениями за молодежные команды.

Год назад Натхо подписал контракт с БАТЭ, однако в конце лета он был расторгнут. За основной состав борисовского клуба Натхо провел лишь один матч в Кубке Белоруси.

"Очень рад присоединиться к "Калью". Благодарен тренерам и президенту клубу за оказанное доверие. Буду отдавать себя на 100 процентов, чтобы выполнить поставленные задачи", - сказал после подписания контракта футболист. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Натхо в 150 000 евро.

В "Калью" большие перемены

В межсезонье "Калью" возглавил Марко Кристал, сменивший Романа Кожуховского. Ряды ныммеского клуба покинули Виталий Телеш, Павел Лондак, Николай Машичев, Регинальд, Роберт Кирсс...

В "Калью" перешел вратарь Марко Меэритс, выступавший в прошлом сезоне за нарвский "Транс". На просмотре находятся несколько легионеров.