30.10.2019, 23:55

"Кальяри" сделал подарок капитану сборной Эстонии на день рождения


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Ragnar Klavan Cagliari särgis.
Ragnar Klavan Cagliari särgis.Foto: Alessandro Di Marco, AP/Scanpix

Капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван получил хороший подарок на свой 34-й день рождения.

В 10-м туре чемпионата Италии эстонский легионер получил место в стартовом составе и отыграл 90 минут, а "Кальяри" победил дома "Болонью" - 3:2 (0:1). Последний раз Клаван выходил в стартовом составе итальянского клуба в сентябре.

"Кальяри" удачно начал нынешний сезон. Островитяне делят с "Наполи" 6-е место в турнирной таблице - 18 очков. Лидирует "Ювентус" (26), опережающий "Интер" (25).

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