"Кальяри" сделал подарок капитану сборной Эстонии на день рождения

В 10-м туре чемпионата Италии эстонский легионер получил место в стартовом составе и отыграл 90 минут, а "Кальяри" победил дома "Болонью" - 3:2 (0:1). Последний раз Клаван выходил в стартовом составе итальянского клуба в сентябре.

"Кальяри" удачно начал нынешний сезон. Островитяне делят с "Наполи" 6-е место в турнирной таблице - 18 очков. Лидирует "Ювентус" (26), опережающий "Интер" (25).