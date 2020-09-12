Калининградская команда анонсировала трансфер: ”В организме клуба обнаружен ”Новичок”

"По официальным данным, в организме футбольного клуба ”Балтика” обнаружен ”Новичок”. Все подробности клуб озвучит в ближайшее время. Следите за новостями!” — написала пресс-служба клуба Олимп-ФНЛ во ”ВКонтакте”.

К посту было прикреплено фото берлинской клиники Charite, где российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы.

Немецкие врачи и правительство Германии заявили, что Навального отравили веществом группы ”Новичок”.

Через некоторое время пост калининградского клуба был удален.