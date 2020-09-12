12.09.2020, 13:50
Калининградская команда анонсировала трансфер: ”В организме клуба обнаружен ”Новичок”(1)
Пресс-служба футбольного клуба из Калининграда ”Балтика” нестандартно анонсировала предстоящий трансфер.
Пресс-служба футбольного клуба из Калининграда ”Балтика” нестандартно анонсировала предстоящий трансфер.
"По официальным данным, в организме футбольного клуба ”Балтика” обнаружен ”Новичок”. Все подробности клуб озвучит в ближайшее время. Следите за новостями!” — написала пресс-служба клуба Олимп-ФНЛ во ”ВКонтакте”.
К посту было прикреплено фото берлинской клиники Charite, где российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы.
Немецкие врачи и правительство Германии заявили, что Навального отравили веществом группы ”Новичок”.
Через некоторое время пост калининградского клуба был удален.
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