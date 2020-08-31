"Калев" уволил главного тренера

"Сообщаем, что пути "Калева" и нынешнего главного тренера Лийво Леэтма разошлись. Обязанности нового главного тренера выполняет второй тренер Дмитрийс Калашниковс", — говорится в пресс-релизе футбольного клуба.

"Благодарим Лийво за многолетний вклад в руководство как молодежного, так и основного состава и желаем ему в будущем всего наилучшего".

"Калев" находится в чемпионате с 9 очками на последнем десятом месте. Расположившийся на предпоследнем месте столичный "Легион" опережает калевцев на 4 очка, а занимающий восьмую строчку "Курессааре" — на 8 очков.

Турнирная таблица - здесь.