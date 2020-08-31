"Калев" уволил главного тренера
Таллиннский "Калев", находящийся на последнем месте в Лиге мастеров эстонского футбольного первенства, уволил главного тренера Лийво Леэтма.
Таллиннский "Калев", находящийся на последнем месте в Лиге мастеров эстонского футбольного первенства, уволил главного тренера Лийво Леэтма.
"Сообщаем, что пути "Калева" и нынешнего главного тренера Лийво Леэтма разошлись. Обязанности нового главного тренера выполняет второй тренер Дмитрийс Калашниковс", — говорится в пресс-релизе футбольного клуба.
"Благодарим Лийво за многолетний вклад в руководство как молодежного, так и основного состава и желаем ему в будущем всего наилучшего".
"Калев" находится в чемпионате с 9 очками на последнем десятом месте. Расположившийся на предпоследнем месте столичный "Легион" опережает калевцев на 4 очка, а занимающий восьмую строчку "Курессааре" — на 8 очков.
Турнирная таблица - здесь.
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