Календарь игр сборной Эстонии на групповом этапе Лиги наций

Напомним, что в первом розыгрыше Лиги наций, который прошел в 2018 году, сборная Эстонии заняла последнее место в групповом турнире и должна была упасть в слабейший Дивизион D. В шести матчах против Финляндии, Венгрии и Греции нащи футболисты умели набрать лишь 4 очка (домашняя ничья с венграми - 3:3, а также гостевая победа в последнем туре над греками - 1:0).
Однако позже УЕФА провел переформатирование Лиги наций и сборная Эстонии сохранила прописку в Дивизионе С.
Победитель группового турнира поднимется в Дивизион В, слабейшая команда сыграет в плей-офф за право остаться в Дивизионе С.
Лига наций 2020/21 (групповой этап)
5 сентября Эстония - Грузия
8 сентября Армения - Эстония
11 октября Эстония - Северная Македония
14 октября Эстония - Армения
15 ноября Северная Македония - Эстония
18 ноября Грузия - Эстония
Какая группа крови практически неуязвима перед раком
Роднина высказалась о получении Плющенко статуса тренера сборной
Что и кто заражает людей коронавирусом в магазинах
Тарасова отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера