Календарь игр сборной Эстонии на групповом этапе Лиги наций

Напомним, что в первом розыгрыше Лиги наций, который прошел в 2018 году, сборная Эстонии заняла последнее место в групповом турнире и должна была упасть в слабейший Дивизион D. В шести матчах против Финляндии, Венгрии и Греции нащи футболисты умели набрать лишь 4 очка (домашняя ничья с венграми - 3:3, а также гостевая победа в последнем туре над греками - 1:0).

Однако позже УЕФА провел переформатирование Лиги наций и сборная Эстонии сохранила прописку в Дивизионе С.

Победитель группового турнира поднимется в Дивизион В, слабейшая команда сыграет в плей-офф за право остаться в Дивизионе С.

Лига наций 2020/21 (групповой этап)

5 сентября Эстония - Грузия

8 сентября Армения - Эстония

11 октября Эстония - Северная Македония

14 октября Эстония - Армения

15 ноября Северная Македония - Эстония

18 ноября Грузия - Эстония