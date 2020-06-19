Какой подарок преподнесет нарвский "Транс" на юбилей президента клуба?

Программу полуфинальных матчей откроет поединок представителя первой лиги "Эльва" с лидером "Премиум-лиги" и действующим чемпионом "Флорой" (начало в 13:00). При всем уважении к хозяевам поля исход в этом противостоянии ясен.

Оба полуфиналиста сменили тренеров

Куда интереснее выглядит вывеска второго полуфинала, в котором прошлогодний победитель Кубка Эстонии нарвский "Транс" будет принимать таллиннский "Калев" (19:00).

Обе команды в нынешнем сезоне уже сменили главных тренеров. Если "Калев" расстался с Александром Дмитриевым после сокрушительного поражения 1:8 в стартовом туре от "Пайде", то нарвитяне расстались с турецким специалистом Дженком Озджаном за сутки до полуфинала Кубка Эстонии. Поможет ли такая встряска футболистам из пограничного города?

Бурдаков отмечает 70-летний юбилей

Нарвитяне крайне неудачно начали сезон. Они занимают последнее место в "Премиум-лиге", не одержав при этом ни одной победы. Но Кубок Эстонии - совсем другой турнир. Президенту нарвского клуба Николаю Бурдакову в день матча исполняется 70 лет. Неужели футболисты "Транса" испортят ему юбилей?

В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой в рамках чемпионата Эстонии. Тот майский поединок в Таллинне не выявил победителя - 1:1. В кубковом матче ничейного исхода быть не может.

Несмотря на катастрофический старт сезона, букмекеры считают "Транс" фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на победу нарвитян выглядит привлекательно - 1.40, тогда как на возможный выигрыш "Калева" котировка равна 5.30.