Какой подарок преподнесет нарвский "Транс" на юбилей президента клуба?
20 июня в Эльва и Нарве определятся финалисты Кубка Эстонии по футболу.
20 июня в Эльва и Нарве определятся финалисты Кубка Эстонии по футболу.
Программу полуфинальных матчей откроет поединок представителя первой лиги "Эльва" с лидером "Премиум-лиги" и действующим чемпионом "Флорой" (начало в 13:00). При всем уважении к хозяевам поля исход в этом противостоянии ясен.
Оба полуфиналиста сменили тренеров
Куда интереснее выглядит вывеска второго полуфинала, в котором прошлогодний победитель Кубка Эстонии нарвский "Транс" будет принимать таллиннский "Калев" (19:00).
Обе команды в нынешнем сезоне уже сменили главных тренеров. Если "Калев" расстался с Александром Дмитриевым после сокрушительного поражения 1:8 в стартовом туре от "Пайде", то нарвитяне расстались с турецким специалистом Дженком Озджаном за сутки до полуфинала Кубка Эстонии. Поможет ли такая встряска футболистам из пограничного города?
Бурдаков отмечает 70-летний юбилей
Нарвитяне крайне неудачно начали сезон. Они занимают последнее место в "Премиум-лиге", не одержав при этом ни одной победы. Но Кубок Эстонии - совсем другой турнир. Президенту нарвского клуба Николаю Бурдакову в день матча исполняется 70 лет. Неужели футболисты "Транса" испортят ему юбилей?
В нынешнем сезоне соперники уже встречались между собой в рамках чемпионата Эстонии. Тот майский поединок в Таллинне не выявил победителя - 1:1. В кубковом матче ничейного исхода быть не может.
Несмотря на катастрофический старт сезона, букмекеры считают "Транс" фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на победу нарвитян выглядит привлекательно - 1.40, тогда как на возможный выигрыш "Калева" котировка равна 5.30.
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