Какие футбольные правила будут изменены из-за коронавируса?

Из-за пандемии Covid-19 доигрывать сезон в большинстве стран, скорее всего, придется в максимально сжатые сроки. Решение о пяти заменах поможет игрокам избежать дополнительных нагрузок и снизит риск травм, сообщают британские СМИ.

Изменение будет действовать до конца сезона-2020/2021, в том числе и во время чемпионата Европы и Копа Америка. Предложение ФИФА должен рассмотреть Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), который регулирует правила. Но источники сообщают, что организации уже достигли договоренности.

Помимо изменения правил, во избежание распространения коронавируса футболистам предстоит принять и новый этикет поведения во время матчей. За плевки во время матча футболистов могут теперь наказывать и желтыми карточками

"Плевки – способ распространения вируса. Это одна из причин, почему мы должны быть очень осторожны", - сказал глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг. По его мнению, распространению коронавируса способствуют также предматчевые рукопожатия и обмен футболками после игры.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!