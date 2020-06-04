Как уроженец Кохтла-Ярве стал заслуженным тренером России

Российские футбольные клубы готовятся к рестарту чемпионата России. Приступил к тренировкам и дебютант элитного дивизиона "Тамбов", в тренерский штаб которого входит уроженец Кохтла-Ярве Калью КОРСТИН, отметивший недавно 65-летний юбилей.
Баскетбольным болельщикам хорошо известна Илона Корстин — трехкратная чемпионка Европы и обладательница двух бронзовых медалей Олимпийских игр. После окончания спортивной карьеры она осталась в баскетболе, вышла замуж за крупного банкира, родила дочь и доросла до генерального директора Единой лиги ВТБ. А свои первые шаги в спорте Илона делала под руководством отца Калью Корстина.
Илона была вначале Юлей
Заслуженный тренер России не скрывает своей гордости за дочь. "Илона — мое главное достижение. Очень рад, что она нашла себя в жизни и по завершении спортивной карьеры", — говорит Корстин-старший.
- Это правда, что Илона в первые месяцы после рождения носила другое имя?
- Была такая история. Илона родилась накануне летней Олимпиады-1980. Мы с женой назвали дочку Юлей — в то время это было модное имя. Через несколько месяцев после рождения дочери к нам в Ленинград приехала из Эстонии моя мама. Бабушке не очень понравилось имя внучки и она предложила назвать ее Илоной. На том и порешили. Дай Бог здоровья моей маме — она до сих пор живет в Нарве и перешагнула 90-летний рубеж. Илона — очень красивое имя. Попадание в десятку! Когда в баскетбольных кругах заходит речь об Илоне, никому не надо объяснять, о ком идет речь.
- Уточните, пожалуйста: вы выросли в Кохтла-Ярве или в Нарве?
- Родился я в Кохтла-Ярве, но с этим городом, кроме места рождения, меня ничего не связывает. Жили мы в Сомпа. После трагической гибели папы во время отпуска — мне тогда не было и двух лет — мама, я и мой младший брат Меэлис переехали в Нарву. Там я и вырос. Закончил 1-ю среднюю школу. Учился в классе с углубленным изучением физики, думал поступать на исторический факультет Тартуского университета, а уехал в итоге в Ленинградский пединститут имени Герцена. Было это в 1973 году. Маму охватил шок, когда я объявил ей о своем решении.
- Что же предопределило ваш выбор?
- У меня был друг в Нарве Саша Куликов. Он уехал учиться в Ленинград годом раньше. Когда приезжал на каникулы в Нарву, на все лады расхваливал студенческую жизнь в Питере. В конечном итоге он меня и сагитировал.
Заслуженный тренер России
- Звание "Заслуженный тренер России", вам дали за подготовку Илоны?
- Не только. Я работал тренером в баскетбольных клубах ЦСКА, "Динамо" (Москва), питерском "Спартаке"… Представление на меня в 2014 году подавал Сергей Панов. Бывший игрок ЦСКА и сборной России в то время был министром спорта Нижегородской области.
- Привилегии заслуженному тренеру полагаются?
- В советское время это звание котировалось, на мой взгляд, значительно выше. В Питере, насколько мне известно, сейчас есть небольшие льготы по проезду на транспорте и оплате коммунальных услуг.
- Какой этап тренерской работы вы считаете своим главным достижением?
- С женской сборной России дважды участвовал в Олимпийских играх. В 2008 году в Пекине мы завоевали бронзу. На Олимпиаде-2012 в Лондоне были четвертыми. Олимпийские игры — совсем другой мир. Они не идут ни в какое сравнение с другими турнирами.
Битва за выживание
- В баскетбольных кругах вы известны как специалист по общефизической подготовке, а в "Тамбове" вы числитесь сейчас как тренер-реабилитолог.
- Тут есть нюансы. Тренером по общефизической подготовке в российских футбольных клубах премьер-лиги может работать специалист с лицензией РФС. У меня ее нет. Чтобы получить лицензию, надо заплатить 150 000 рублей (примерно 2000 евро), пройти обучение и сдать экзамены. Помогаю ребятам восстанавливаться после травм, консультирую их по общефизической подготовке.
- В чемпионате России "Тамбов" находится на 11-м месте среди 16 команд, но плотность результатов в турнирной таблице очень высока.
- Нам немного не повезло. Чемпионат России был приостановлен в середине марта, когда мы набрали ход. В последнем туре до коронавирусной паузы "Тамбов" уверенно победил "Крылья Советов" — 3:0.
- Все домашние матчи чемпионата России "Тамбов" из-за несоответствия своего стадиона требованиям РФС проводит на выезде в Саранске и Нижнем Новгороде. Этот фактор может повлиять на окончательную расстановку сил в турнирной таблице?
- У нас очень сложный календарь оставшихся матчей. Тут и матчи с грандами ("Зенит", "Спартак", ЦСКА), игры с соседями по турнирной таблице ("Урал", "УФа") и поединки с командами, которые располагаются ниже нас ("Ахмат", "Сочи"). Команда у нас молодая, но боевитая. Надеюсь, ребята смогут сохранить прописку в премьер-лиге.
КСТАТИ: Калью Корстин — не единственный уроженец Кохтла-Ярве, удостоенный звания "Заслуженный тренер России". В 1995 году это звание было присвоено Александру Рымко, который тренировал сборные СССР и России по мини-футболу. К сожалению, воспитанник кохтла-ярвеского "Кеэмика" очень рано ушел из жизни. Рымко скоропостижно скончался в Москве летом 2006 года в возрасте 53 лет.
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