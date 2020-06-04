Как уроженец Кохтла-Ярве стал заслуженным тренером России

Баскетбольным болельщикам хорошо известна Илона Корстин — трехкратная чемпионка Европы и обладательница двух бронзовых медалей Олимпийских игр. После окончания спортивной карьеры она осталась в баскетболе, вышла замуж за крупного банкира, родила дочь и доросла до генерального директора Единой лиги ВТБ. А свои первые шаги в спорте Илона делала под руководством отца Калью Корстина.

Илона была вначале Юлей



Заслуженный тренер России не скрывает своей гордости за дочь. "Илона — мое главное достижение. Очень рад, что она нашла себя в жизни и по завершении спортивной карьеры", — говорит Корстин-старший.

- Это правда, что Илона в первые месяцы после рождения носила другое имя?

- Была такая история. Илона родилась накануне летней Олимпиады-1980. Мы с женой назвали дочку Юлей — в то время это было модное имя. Через несколько месяцев после рождения дочери к нам в Ленинград приехала из Эстонии моя мама. Бабушке не очень понравилось имя внучки и она предложила назвать ее Илоной. На том и порешили. Дай Бог здоровья моей маме — она до сих пор живет в Нарве и перешагнула 90-летний рубеж. Илона — очень красивое имя. Попадание в десятку! Когда в баскетбольных кругах заходит речь об Илоне, никому не надо объяснять, о ком идет речь.

Ilona Korstin Foto: Dusan Vranic, AP

- Уточните, пожалуйста: вы выросли в Кохтла-Ярве или в Нарве?

- Родился я в Кохтла-Ярве, но с этим городом, кроме места рождения, меня ничего не связывает. Жили мы в Сомпа. После трагической гибели папы во время отпуска — мне тогда не было и двух лет — мама, я и мой младший брат Меэлис переехали в Нарву. Там я и вырос. Закончил 1-ю среднюю школу. Учился в классе с углубленным изучением физики, думал поступать на исторический факультет Тартуского университета, а уехал в итоге в Ленинградский пединститут имени Герцена. Было это в 1973 году. Маму охватил шок, когда я объявил ей о своем решении.

- Что же предопределило ваш выбор?

- У меня был друг в Нарве Саша Куликов. Он уехал учиться в Ленинград годом раньше. Когда приезжал на каникулы в Нарву, на все лады расхваливал студенческую жизнь в Питере. В конечном итоге он меня и сагитировал.