Как такое возможно? Погибший в 2016 году футболист найден живым

9 января 2016 года из Конго пришло сообщение о смерти игрока в автомобильной катастрофе. Однако эта информация оказалась ложной. По информации источника, сейчас 33-летний Камба проживает в Гельзенкирхене.

Прокуратура расследует дело в отношении бывшей жены футболиста, которая, как утверждается, получила шестизначную сумму по страховке после сфальсифицированной смерти экс-супруга. Женщина представила в страховое агентство документы, подтверждающие смерть Камба.

Футболист является воспитанником "Шальке". Защитник выступал в составе молодежной команды клуба - его партнером был нынешний вратарь сборной Германии Мануэль Нойер.

В настоящий момент 33-летний Камба работает химиком в энергетической компании.