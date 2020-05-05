Как такое возможно? Погибший в 2016 году футболист найден живым
Бывший воспитанник германского "Шальке" Хианник Камба, который был признан ранее погибшим, на самом деле жив, сообщает Bild.
Бывший воспитанник германского "Шальке" Хианник Камба, который был признан ранее погибшим, на самом деле жив, сообщает Bild.
9 января 2016 года из Конго пришло сообщение о смерти игрока в автомобильной катастрофе. Однако эта информация оказалась ложной. По информации источника, сейчас 33-летний Камба проживает в Гельзенкирхене.
Прокуратура расследует дело в отношении бывшей жены футболиста, которая, как утверждается, получила шестизначную сумму по страховке после сфальсифицированной смерти экс-супруга. Женщина представила в страховое агентство документы, подтверждающие смерть Камба.
Футболист является воспитанником "Шальке". Защитник выступал в составе молодежной команды клуба - его партнером был нынешний вратарь сборной Германии Мануэль Нойер.
В настоящий момент 33-летний Камба работает химиком в энергетической компании.
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