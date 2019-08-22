Как такое возможно? Картонный футболист "Зенита" оказался дороже оригинала

На днях выяснилось, что трансфер Сутормина из "Оренбурга" в "Рубин" составил в июне смехотворные 50 000 рублей (700 евро). В июле за такую же сумму футболист пополнил состав "Зенита".

Интересно, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 3,5 миллиона евро.