22.08.2019, 16:15

Как такое возможно? Картонный футболист "Зенита" оказался дороже оригинала


rus.delfi.ee
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Aleksei Sutormin
Aleksei SutorminFoto: vk.com

Казанский "Рубин" продал с аукциона картонную копию российского футболиста Алексея Сутормина за 85 000 рублей (примерно 1200 евро).

На днях выяснилось, что трансфер Сутормина из "Оренбурга" в "Рубин" составил в июне смехотворные 50 000 рублей (700 евро). В июле за такую же сумму футболист пополнил состав "Зенита".

Интересно, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 3,5 миллиона евро.

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