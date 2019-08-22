22.08.2019, 16:15
Как такое возможно? Картонный футболист "Зенита" оказался дороже оригинала
Казанский "Рубин" продал с аукциона картонную копию российского футболиста Алексея Сутормина за 85 000 рублей (примерно 1200 евро).
Казанский "Рубин" продал с аукциона картонную копию российского футболиста Алексея Сутормина за 85 000 рублей (примерно 1200 евро).
На днях выяснилось, что трансфер Сутормина из "Оренбурга" в "Рубин" составил в июне смехотворные 50 000 рублей (700 евро). В июле за такую же сумму футболист пополнил состав "Зенита".
Интересно, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 3,5 миллиона евро.
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