Известный футбольный тренер посоветовал поставить Тармо Рюйтли памятник
Бывший наставник сборной Эстонии по футболу Тармо Рюйтли достоин того, чтобы ему установили памятник при жизни, считает его коллега по тренерскому цеху заслуженный тренер России Валерий Овчинников. Об этом пишет rus.err.
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