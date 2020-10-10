Известный футболист "Спартака" и сборной CCCР скончался в реанимации

Кульков переболел коронавирусом. 10 октября у него была запланирована плановая операция из-за онкологии. Защитник скончался в реанимации, сообщает "Чемпионат".

Помимо "Спартака" и "Зенита"/, Кульков выступал в Португалии ("Бенфика", "Порту") и Англии ("Миллуолл").

Кульков становился чемпионом СССР и Португалии, был причастен к победе "Зенита" в Кубке России.

За сборные СССР/СНГ/России техничный защитник сыграл в общей сложности 42 матча, в которых забил 5 мячей. По окончании футбольной карьеры он перешел на тренерскую работу.

В 2019 году у Кулькова был диагностирована тяжелая болезнь - плоскоклеточный рак пищевода.