Известны 20 из 24 участников Евро-2020. На нем может сыграть и Косово
По итогам завершившегося отборочного цикла чемпионата Европы по футболу определились 20 участников финального турнира.
По итогам завершившегося отборочного цикла чемпионата Европы по футболу определились 20 участников финального турнира.
Право выступления на Евро-2020 завоевали Англия, Чехия, Украина, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Дания, Хорватия, Уэльс, Испания, Швеция, Польша, Австрия, Франция, Турция, Бельгия, Россия, Италия и Финляндия.
Оставшиеся 4 вакансии будут заполнены весной, когда пройдут стыковые матчи Лиги наций. В них выступят 16 команд.
В слабейшем дивизионе Лиги наций победителями групп стали Грузия, Беларусь, Косово и Северная Македония. В полуфиналах - они будут состоять из одного матча - грузины сыграют с белорусами, а косовары померятся силами с македонцами. Победитель финального матча отправится на Евро-2020.
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