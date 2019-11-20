Известны 20 из 24 участников Евро-2020. На нем может сыграть и Косово

Право выступления на Евро-2020 завоевали Англия, Чехия, Украина, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Дания, Хорватия, Уэльс, Испания, Швеция, Польша, Австрия, Франция, Турция, Бельгия, Россия, Италия и Финляндия.

Оставшиеся 4 вакансии будут заполнены весной, когда пройдут стыковые матчи Лиги наций. В них выступят 16 команд.

В слабейшем дивизионе Лиги наций победителями групп стали Грузия, Беларусь, Косово и Северная Македония. В полуфиналах - они будут состоять из одного матча - грузины сыграют с белорусами, а косовары померятся силами с македонцами. Победитель финального матча отправится на Евро-2020.