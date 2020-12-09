Из-за полета с траекторией в виде члена в поддержку Дзюбы уволили замглавы ”Победы”

А один из заместителей Калмыкова был уволен после расследования истории с полетом 11 ноября в небе над Нефтекамском, траектория которого была похожа на фаллический символ.

Совет директоров ”Победы”, входящей в группу ”Аэрофлота”, принял такие решения на заседании, состоявшемся во вторник, 8 декабря, рассказал источник, близкий к совету директоров лоукостера.

Представитель ”Аэрофлота” подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался.

Инцидент произошел при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург, на борту самолета находилось более 100 пассажиров.

Из-за отклонения от маршрута для выполнения виражей над Нефтекамском самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с опозданием в 32 минуты.

”Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны ”Победы” так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле”, — заявил тогда представитель компании.

Почти сразу проверкой траектории полета ”Победы” занялась Росавиация, пришедшая к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а в случившемся обвинила руководство ”Победы”.

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