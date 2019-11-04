Из-за мертвого футболиста могут наказать клуб в котором он не сыграл ни одного матча

21 января 2019 года Сала на личном самолете вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде, однако произошла авиакатастрофа, футболист погиб.

При этом ”Кардифф” отказался платить за переход игрока, из-за этого ФИФА может наложить на клуб запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна.