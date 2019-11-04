04.11.2019, 17:56
Из-за мертвого футболиста могут наказать клуб в котором он не сыграл ни одного матча
FIFA может запретить ”Кардифф Сити” осуществлять трансферы из-за того, что команда не выплатила 6 млн евро французскому ”Нанту” за переход Эмилиано Салы, сообщает Sky Sports.
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