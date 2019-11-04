04.11.2019, 17:56

Из-за мертвого футболиста могут наказать клуб в котором он не сыграл ни одного матча


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Из-за мертвого футболиста могут наказать клуб в котором он не сыграл ни одного матча
Фото: Scanpix

FIFA может запретить ”Кардифф Сити” осуществлять трансферы из-за того, что команда не выплатила 6 млн евро французскому ”Нанту” за переход Эмилиано Салы, сообщает Sky Sports.

21 января 2019 года Сала на личном самолете вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде, однако произошла авиакатастрофа, футболист погиб.

При этом ”Кардифф” отказался платить за переход игрока, из-за этого ФИФА может наложить на клуб запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна.

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