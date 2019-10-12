Италия пробилась на чемпионат Европы, Финляндия крупно проиграла

Подопечные Роберто Манчини выиграли в отборочном турнире все 7 проведенных матчей, набрав 21 очко. Италия - вторая команда, завоевавшая пропуск на чемпионат Европы. Ранее такого права добилась Бельгия. В воскресенье билет на Евро-2020 могут завоевать Россия и Польша.

Выступающая в одной группе с итальянцами сборная Финляндии проиграла в гостях Боснии и Герцеговине - 1:4 (0:2). Несмотря на это поражение, финны сохранили за собой второе место - 12 очков. Армения и Босния набрали по 10 очков.

Близка была к выходу в финальный турнир чемпионата Европы Испания, но на последних секундах матча она упустила в гостях победу против Норвегии - 1:1 (0:0). Скандинавы ушли от поражения, реализовав пенальти.

Чемпионат Европы (отборочный турнир)

Группа D

Грузия - Ирландия 0:0

Дания - Швейцария 1:0

Группа F

Фареры - Румыния 0:3

Мальта - Швеция 0:4

Норвегия - Испания 1:1

Группа J

Босния - Финляндия 4:1

Италия - Греция 2:0

Лихтенштейн - Армения 1:1