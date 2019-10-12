Италия пробилась на чемпионат Европы, Финляндия крупно проиграла

Сборная Италии победила дома в отборочном матче чемпионата Европы Грецию и пробилась в финальный турнир Евро-2020 - 2:0 (0:0).
Подопечные Роберто Манчини выиграли в отборочном турнире все 7 проведенных матчей, набрав 21 очко. Италия - вторая команда, завоевавшая пропуск на чемпионат Европы. Ранее такого права добилась Бельгия. В воскресенье билет на Евро-2020 могут завоевать Россия и Польша.
Выступающая в одной группе с итальянцами сборная Финляндии проиграла в гостях Боснии и Герцеговине - 1:4 (0:2). Несмотря на это поражение, финны сохранили за собой второе место - 12 очков. Армения и Босния набрали по 10 очков.
Близка была к выходу в финальный турнир чемпионата Европы Испания, но на последних секундах матча она упустила в гостях победу против Норвегии - 1:1 (0:0). Скандинавы ушли от поражения, реализовав пенальти.
Чемпионат Европы (отборочный турнир)
Группа D
Грузия - Ирландия 0:0
Дания - Швейцария 1:0
Группа F
Фареры - Румыния 0:3
Мальта - Швеция 0:4
Норвегия - Испания 1:1
Группа J
Босния - Финляндия 4:1
Италия - Греция 2:0
Лихтенштейн - Армения 1:1
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