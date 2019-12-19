19.12.2019, 03:40
Испанские гранды разошлись миром
Две лучшие испанские команды в очном поединке разобрались между собой. В итоге ничья - 0:0.
Две лучшие испанские команды в очном поединке разобрались между собой. В итоге ничья - 0:0.
У "Реала" было чуть больше моментов, но самый реальный из них не смог превратить гол Бэйл на 68-й минуте.
Также стоит отметить множество банеров на тему независимости Каталонии на трибунах.
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