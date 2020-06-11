Испания и Италия возобновляют сезон. Вы не забыли, кто там лидирует

Первый тур чемпионата Испании после трехмесячной паузы пройдет 11-14 июня. Лидирует "Барселона", набравшая 58 очков. За ней расположились "Реал" (56), "Севилья" (47), "Реал Сосьедад" (46), Хетафе (46) и "Атлетико" (45). До финиша испанского первенства осталось провести 11 туров.

На Апеннинском полуострове, откуда начала свое шествие по Европе коронавирусная инфекция, футбольный сезон возобновляется полуфинальными поединками Кубка Италии. Вывеска у предстоящих матчей очень красивая: "Ювентус" сыграет с "Миланом" (12 июня), а "Наполи" - с "Интером" (13 июня). Национальный чемпионат, в котором "Ювентус" на очко опережает "Лацио", возобновится на следующей неделе.

Первой из ведущих европейских лиг сделала рестарт в мае германская Бундеслига. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, а французское первенство было завершено досрочно.