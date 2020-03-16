16.03.2020, 17:34

Иранский футбольный тренер скончался от коронавируса

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Иранский футбольный клуб в Лиге чемпионов Азии
Иранский футбольный клуб в Лиге чемпионов АзииФото: Xinhua/Keystone Press Agency

Иранский футбольный тренер Ахмад Тахери скончался от болезни, вызванной коронавирусом, сообщает "Tehran Times".

Специалист, тренировавший команды "Банк Тейарат", "Пейман" и "Эстегхлаль", а также работавший спортивным директором национальной сборной по футзалу, четыре месяца назад перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, поэтому его иммунная система была ослаблена.

Правительство продлило запрет на спортивные соревнования в стране до 20 апреля.

Иран является одним из наиболее проблемных мест по заражению коронавирусом. Там более 15 000 подтвержденных случаев заболевания и погибло 853 человека.

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  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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