Иранский футбольный тренер скончался от коронавируса

Иранский футбольный тренер Ахмад Тахери скончался от болезни, вызванной коронавирусом, сообщает "Tehran Times".
Специалист, тренировавший команды "Банк Тейарат", "Пейман" и "Эстегхлаль", а также работавший спортивным директором национальной сборной по футзалу, четыре месяца назад перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, поэтому его иммунная система была ослаблена.
Правительство продлило запрет на спортивные соревнования в стране до 20 апреля.
Иран является одним из наиболее проблемных мест по заражению коронавирусом. Там более 15 000 подтвержденных случаев заболевания и погибло 853 человека.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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