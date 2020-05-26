Интрига умерла: "Бавария" обыграла в гостях "Боруссию"

Судьбу встречи решил прекрасный удар Джошуа Киммиха в концовке первого тайма. Защитник "Баварии" после затяжной атаки запустил "парашют" в ворота соперника.

Поединок в Дортмунде фактически предопределил судьбу чемпионского титула в Бундеслиге. "Бавария" набрала 64 очка. За шесть туров до финиша мюнхенцы на 7 очков опережают "Боруссию".

Статистики отмечают, что после возобновления сезона в Бундеслиге хозяева поля стали выступать значительно хуже, чем до приостановки чемпионата. Возможно, сказывается фактор пустых трибун.

Если до коронавирусной паузы хозяева поля выиграли 43 процента матчей, то после возобновления сезона они одержали лишь 3 победы в 19 проведенных играх - 15,7 процента.