Интрига тура: сумеет ли Нарва познать радость победы в первом круге?

Победитель стартового отрезка стал известен досрочно. Не потерпевшая ни одного поражения "Флора" опережает ближайшего конкурента на 6 очков.

Главная интрига тура: сумеет ли занимающий последнее место обладатель Кубка Эстонии нарвский "Транс" познать радость победы в первом круге? На финише первого отрезка нарвитяне принимают "Левадию", которая в двух предыдущих матчах набрала лишь одно очко.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат чемпионата Эстонии претерпел в нынешнем сезоне изменения. На первом этапе команды проведут турнир в три круга (27 матчей). Затем произойдет разделение участников. Борьбу за медали продолжат 6 команд, за сохранение прописки в "Премиум-лиге" будут бороться 4 клуба.

Чемпионат Эстонии (9-й тур)

26 июня (пятница)

19:30 Таммека (Тарту) - Калью

27 июня (суббота)

13:00 Курессааре - Флора

13:00 Тулевик (Вильянди) - Калев (Таллинн)

16:00 Транс (Нарва) - Левадия

19:00 Пайде - Легион (Таллинн)