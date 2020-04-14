Интересное видео. Такого Месси вы еще никогда не видели
Фабрика керамики в Китае делает потрясающие фигурки. Посмотрите процесс изготовления звезды мирового футбола Лионеля Месси.
Фабрика керамики в Китае делает потрясающие фигурки. Посмотрите процесс изготовления звезды мирового футбола Лионеля Месси.
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