14.04.2020, 13:50

Интересное видео. Такого Месси вы еще никогда не видели


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Lionel Messi
Lionel Messi Foto: LLUIS GENE, AFP

Фабрика керамики в Китае делает потрясающие фигурки. Посмотрите процесс изготовления звезды мирового футбола Лионеля Месси.

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