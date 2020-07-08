Инспектор МуПо Лепметс возвращается в футбол. Но не в "Левадию"

Футбольная карьера Лепметса изобиловала самыми разнообразными сюжетами. Новый поворот в его биографии нисколько не удивляет.

Подрался с охранником и сломал ногу

Всеэстонскую известность Лепметс получил в сентябре 2012 года, когда в румынской столице он подрался с охранником в ночном клубе и сломал ногу. После скандального инцидента в Бухаресте вратарь решил завязать с футболом и уехать в Ирландию работать поваром.

До Дублина он тогда так и не долетел. Вылечившись в Таллинне, голкипер снова уехал в Румынию, хотя ранее утверждал, что на берега Дуная он не вернется больше никогда.

В Нарве продержался полсезона

Следующим местом работы вратаря стал в 2014 году нарвский "Транс". Правда, в нем он не отыграл и полсезона. Затем Лепметс стал защищать ворота скромного клуба из третьего финского дивизиона. В Финляндии вратарь рассчитывал задержаться надолго, но через несколько месяцев он уже оказался в Пайде. Лепметс нашел работу в строительной фирме и стал играть за тюриский "Ганвикс" во второй лиге чемпионата Эстонии.

В 2016 году на Лепметса обратила внимание "Левадия". В составе бело-зеленых он быстро стал основным голкипером, а с 2018 года Лепметс защищал ворота сборной Эстонии.

"Калью" ждет опытного вратаря

Однако коронавирусная инфекция развела дороги вратаря с "Левадией". Во время пандемии клуб сократил зарплату игрокам на 50 процентов. По словам Лепметса, его майское заявление о завершении карьеры было продиктовано некоторыми обстоятельствами.

"Мне пришлось так заявить, чтобы расторгнуть контракт с "Левадией". Клуб срезал зарплату, мне нужно было кормить семью. Я нашел работу в Муниципальной полиции. Для того, чтобы завершить договор, мне надо было сказать, что я заканчиваю карьеру", - приводит слова вратаря RusERR.

По словам Лепметса, в "Левадии" не разрешали подрабатывать на стороне, а президент "Калью" Куно Техва таких препятствий не чинит. Сможет ли вратарь совмещать футбол с работой в МуПо - пока не совсем ясно.

Сам Лепметс заявляет, что роль запасного вратаря ему не очень интересна. Он переходит в "Калью", чтобы вернуться в ряды сборной Эстонии. Летнее трансферное окно в "Премиум-лиге" откроется в последней декаде июля.