07.10.2019, 09:24

Игроки "Ливерпуля" и "Лестера" устроили массовую драку после матча


rus.delfi.ee
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Игроки "Ливерпуля" и "Лестера" устроили массовую драку после матча
Фото: Scanpix

Матч Английской премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Лестерем" завершился победой "красных" со счетом 2:1.

Сразу после финального свистка игроки обеих повздорили и устроили массовую потасовку. Конфликт был исчерпан после того, как партнеры по команде успокоили нападающего гостей Айосе Переса, который был самым активным.

"Ливерпуль" набрал 24 очка и продолжает лидировать в таблице премьер-лиги. Он выиграл все 8 матчей сезона АПЛ. "Лестер" с 14 очками в активе занимает третью строчку.

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