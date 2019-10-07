Игроки "Ливерпуля" и "Лестера" устроили массовую драку после матча

Сразу после финального свистка игроки обеих повздорили и устроили массовую потасовку. Конфликт был исчерпан после того, как партнеры по команде успокоили нападающего гостей Айосе Переса, который был самым активным.

"Ливерпуль" набрал 24 очка и продолжает лидировать в таблице премьер-лиги. Он выиграл все 8 матчей сезона АПЛ. "Лестер" с 14 очками в активе занимает третью строчку.