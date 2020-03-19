Играющий в Эстонии украинский футболист — украинским СМИ: люди в Таллинне закупают крупы, водку и туалетную бумагу

"Нас временно распустили по домам, дав всем индивидуальные программы для тренировок. В клубе также рекомендовали поменьше выходить в город, чтобы избежать лишних контактов.

Честно говоря, мы со многими ребятами к ситуации относимся значительно проще, чем многие.

Собираемся, играем в футбол, теннис-бол, бегаем. Честно, сидеть дома - уже крыша едет. Были ли какие-то процедуры, связанные с коронавирусом? Толком никаких и не было, температуру не измеряли. Думаю, если бы кто-то себя чувствовал плохо, то уже обратился бы давно в клуб, и лишь тогда, считаю, нужно было бы какие-то меры принимать.

В целом ситуация в Эстонии нормальная, но с определенными эпизодами. Например, 13-го числа зашли в торговый магазин за продуктами, и там уже ощущался какой-то "кипиш". На полках по итогу почти ничего не было. Подумали, что это лишь в одном магазине такое, но нет - еще несколько также были полупустыми. В основном покупают крупы и туалетную бумагу. Честно говоря, не понимаю, зачем так активно покупать бумагу... Кстати, еще вчера зашел в магазин и был удивлен, что кроме "стандартных закупок", люди гребут водку и прочий алкоголь: эти полки также пусты. Видимо, думают, как можно себя подлечить дома.

Кафе и рестораны, не знаю, работают или нет, но торговые центры открыты, можно спокойно зайти. Учебные заведения и школы закрыты, как и во всем мире. Каково жить в карантине? С ума сойти можно. Если бы не PlayStation и жена, то не знаю, что бы я делал.

Распорядок дня сумасшедший: встал - а делать-то ничего не нужно. Пошел-побегал, и все. Поиграешь, почитаешь, покушаешь... Тяжело это", - рассказал о своей ситуации в Эстонии Хомутов.