Игонен подписал контракт с "Флорой", Юргенс тренируется в "Левадии"

23-летний голкипер уже имеет опыт выступления во "Флоре". Во второй половине прошлого сезона Игонен, выступая на правах арендованного игрока, помог флорасцам выиграть чемпионский титул.
В Норвегию через "Инфонет"
Ранее Игонен был основным вратарем "Инфонета", который в 2016 году впервые выиграл чемпионат Эстонии. Правда, вскоре этот клуб исчез из числа участников "Премиум-лиги" в качестве самостоятельной единицы.
В январе 2018 года Игонен подписал 3-летний контракт с норвежским "Лиллестремом", но закрепиться в стартовом составе ему не удалось. По итогам прошлого сезона "Лиллестрем" вылетел в первую лигу.
Накануне подписания контракта с Игоненом ряды "Флоры" покинул 26-летний вратарь Рихард Аланд. Интерес к этому голкиперу проявляет "Левадия", сообщает Soccernet.
"Левадия" ищет игроков
По словам спортивного директора "Левадии" Сергея Парейко, c Аландом был разговор. Вратарь взял время на размышление.
В составе "Левадии" тренируется 17-летний талант Оливер Юргенс, но пока вопрос о подписании с молодым форвардом контракта не стоит. В минувшем сезоне Юргенс выступал в юниорском чемпионате Италии (U-17) за молодежные составы "Вероны" и "Ромы".
Напомним, что недавно в "Левадии" произошла отставка главного тренера. Новым наставником бело-зеленых почти наверняка будет российский специалист Сергей Францев.
Летнее трансферное окно в чемпионате Эстонии по футболу продлится до 21 августа.
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