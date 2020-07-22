Игонен подписал контракт с "Флорой", Юргенс тренируется в "Левадии"

23-летний голкипер уже имеет опыт выступления во "Флоре". Во второй половине прошлого сезона Игонен, выступая на правах арендованного игрока, помог флорасцам выиграть чемпионский титул.

В Норвегию через "Инфонет"

Ранее Игонен был основным вратарем "Инфонета", который в 2016 году впервые выиграл чемпионат Эстонии. Правда, вскоре этот клуб исчез из числа участников "Премиум-лиги" в качестве самостоятельной единицы.

В январе 2018 года Игонен подписал 3-летний контракт с норвежским "Лиллестремом", но закрепиться в стартовом составе ему не удалось. По итогам прошлого сезона "Лиллестрем" вылетел в первую лигу.

Накануне подписания контракта с Игоненом ряды "Флоры" покинул 26-летний вратарь Рихард Аланд. Интерес к этому голкиперу проявляет "Левадия", сообщает Soccernet.

"Левадия" ищет игроков

По словам спортивного директора "Левадии" Сергея Парейко, c Аландом был разговор. Вратарь взял время на размышление.

В составе "Левадии" тренируется 17-летний талант Оливер Юргенс, но пока вопрос о подписании с молодым форвардом контракта не стоит. В минувшем сезоне Юргенс выступал в юниорском чемпионате Италии (U-17) за молодежные составы "Вероны" и "Ромы".

Напомним, что недавно в "Левадии" произошла отставка главного тренера. Новым наставником бело-зеленых почти наверняка будет российский специалист Сергей Францев.

Летнее трансферное окно в чемпионате Эстонии по футболу продлится до 21 августа.