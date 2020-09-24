24.09.2020, 16:55
Ибрагимович забил два мяча и заразился коронавирусом
38-летний шведский футболист Златан Ибрагимович вынужден будет пропустить ближайшие матчи итальянского "Милана" из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Corriere dello Sport.
В минувший понедельник в поединке первого тура чемпионата Италии дубль Ибрагимовича принес победу "Милану" над ""Болоньей" - 2:0.
Ибрагимович стал вторым игроком итальянского клуба, подхватившим опасную инфекцию. Ранее коронавирусом заболел защитник Леонардо Дуарте.
24 сентября "Милан" принимает дома в третьем раунде Лиги Европы лидера чемпионата Норвегии "Буде Глимт".
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