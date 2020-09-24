24.09.2020, 16:55

Ибрагимович забил два мяча и заразился коронавирусом


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Ибрагимович забил два мяча и заразился коронавирусом
Zlatan Ibrahimovic Sportphoto24/F Carabelli/SIPA

38-летний шведский футболист Златан Ибрагимович вынужден будет пропустить ближайшие матчи итальянского "Милана" из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Corriere dello Sport.

В минувший понедельник в поединке первого тура чемпионата Италии дубль Ибрагимовича принес победу "Милану" над ""Болоньей" - 2:0.

Ибрагимович стал вторым игроком итальянского клуба, подхватившим опасную инфекцию. Ранее коронавирусом заболел защитник Леонардо Дуарте.

24 сентября "Милан" принимает дома в третьем раунде Лиги Европы лидера чемпионата Норвегии "Буде Глимт".

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