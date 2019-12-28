Ибрагимович продолжит карьеру в итальянском "Милане"

38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович подписал 6-месячный контракт с итальянским "Миланом" с возможностью продления соглашения еще на год. В нынешнем сезоне футболист заработает за полгода в "Милане" 3 млн евро.
Итальянский чемпионат хорошо знаком форварду. Ранее Ибрагимович выступал за "Ювентус", "Милан" и "Интер".
Последние полтора года Ибрагимович провел в американском "Лос-Анджелес Гэлакси". В 58 матчах он забил 53 мяча.
"Милан". в который вернулся грозный форвард, переживает в последние годы не лучшие времена: в чемпионате Италии он занимает в настоящий момент 11-е место.
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