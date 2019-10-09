И Похлак бессилен! Два эстонских таланта не могут ужиться на футбольном поле

По мнению президента Футбольного союза Айвара Похлака, Юргенс и другой футбольный талант Александр Шаповалов, выступающий за юношей германского "Фрайбурга", не могут ужиться на одном футбольном поле.

"Это такая сложная ситуация, что даже я не могу ничего исправить, - сказал Похлак в интервью Betsafe. - Главный тренер юношеской сборной Норберт Хурт съел несколько фунтов соли с отцом Юргенса и сделал все возможное. У меня подозрение, наблюдая за этой историей, что они просто не могут ужиться вместе с Шаповаловым на поле", - сказал Похлак.

"Я человек, который обычно решает проблемы. Но в этой ситуации чертовски сложно вмешаться. Я не знаю ключ или решение этой проблемы. Я не могу ее решить.

Как следует из слов Норберта, папа хочет, чтобы мы не приглашали сына в сборную", - добавил Похлак.

В рамках подготовки к финальному турниру чемпионата Европы юношеская сборная Эстонии провела в этом году серию контрольных матчей. В том числе она обыграла Нидерланды-В (2:0), Францию (2:1), Испанию (3:2). Юргенс участвовал только в февральском поединке с Нидерландами.