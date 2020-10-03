03.10.2020, 17:40

Хороший дебют! 17-летний эстонский футболист забил мяч за "Тоттенхэм"


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U-17 koondise kapten Maksim Paskotši (vasakul) juhib võistkonna lahingusse.
U-17 koondise kapten Maksim Paskotši (vasakul)Foto: Oliver Tsupsman

Перебравшийся в конце сентября в молодежную академию лондонского "Тоттенхэма" 17-летний футболист Максим Паскочий в дебютном матче юношеского чемпионата Англии (U-18) забил гол.

Экс-защитник "Флоры" вышел в стартовом составе и поразил ворота "Фулхэма" на 80-й минуте. Капитан юношеской сборной Эстонии (U-17) установил окончательный результат матча - 3:0 (2:0).

После четырех туров лидирует в зональном турнире "Астон Вилла", набравшая 12 очков. "Тоттенхэм" (10) занимает второе место.

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