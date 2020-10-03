Хороший дебют! 17-летний эстонский футболист забил мяч за "Тоттенхэм"
Перебравшийся в конце сентября в молодежную академию лондонского "Тоттенхэма" 17-летний футболист Максим Паскочий в дебютном матче юношеского чемпионата Англии (U-18) забил гол.
Перебравшийся в конце сентября в молодежную академию лондонского "Тоттенхэма" 17-летний футболист Максим Паскочий в дебютном матче юношеского чемпионата Англии (U-18) забил гол.
Экс-защитник "Флоры" вышел в стартовом составе и поразил ворота "Фулхэма" на 80-й минуте. Капитан юношеской сборной Эстонии (U-17) установил окончательный результат матча - 3:0 (2:0).
После четырех туров лидирует в зональном турнире "Астон Вилла", набравшая 12 очков. "Тоттенхэм" (10) занимает второе место.
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