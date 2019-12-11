Хорошая новость! В четырех городах Эстонии возведут футбольные манежи

Как следует из пояснительной записки, по предложению Футбольного союза спортивные сооружения будут построены в Хаапсалу, Рапла, Вильянди и Тарту. Часть средств на сооружение футбольных холлов выделят местные самоуправления.

Депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, возглавляющий в парламенте группу поддержки эстонского футбола, выразил удовлетворение запуском проекта "Каждому уезду - футбольный холл":

"Города, в которых построят первые четыре холла, выбирал Футбольный союз. Разговаривал недавно с главой ЭФС Айваром Похлаком. В 2021 году в программу строительства футбольных холлов планируется включить Ида-Вирумаа - скорее всего, сооружение будет в Нарве. Сколько времени займет процесс возведения? С учетом проектных работ и конкурса госпоставок вполне реально уложиться за год", - сказал в разговоре с Delfi Дмитриев.

Cтоимость сооружения стационарного манежа с футбольным полем составляет примерно 4 млн евро. Надувной холл обойдется в два раза дешевле.