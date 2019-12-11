Хорошая новость! В четырех городах Эстонии возведут футбольные холлы

Как следует из пояснительной записки, по предложению Футбольного союза спортивные сооружения будут построены в Хаапсалу, Рапла, Вильянди и Тарту. Часть средств на сооружение футбольных холлов выделят местные самоуправления. Они же будут нести расходы по их содержанию.

Депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), возглавляющий в парламенте группу поддержки эстонского футбола, выразил удовлетворение запуском проекта "Каждому уезду - футбольный холл":

"Города, в которых построят первые четыре холла, выбирал Футбольный союз. В программу строительства футбольных холлов на 2021 год планируется включить Ида-Вирумаа - предварительная договоренность об этом достигнута с президентом ЭФС Айваром Похлаком. Скорее всего, холл будет построен в Нарве. Сколько времени займет процесс возведения? С учетом проектно-подготовительных работ и конкурса госпоставок вполне реально уложиться за год", - отметил в разговоре с Delfi Дмитриев.

Строительство холлов в Хаапсалу, Рапла, Вильянди и Тарту начнется в следующем году. Cтоимость сооружения стационарного манежа с искусственным футбольным полем составляет примерно 4 млн евро. Надувной футбольный холл обойдется в два с лишним раза дешевле.