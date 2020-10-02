Хорошая новость! Сборная Эстонии сыграет ближайшие матчи со зрителями

Помимо матчей национальных команд, допуск зрителей будет разрешен также на матчи Лиги чемпионов и Лиги наций. УЕФА разрешил реализовывать до 30 процентов билетов от общего количества мест на стадионе.

В ближайшее время эстонские футболисты проведут три встречи на своем поле. 7 октября они сыграют на "А Ле Кок Арене" товарищеский матч с Литвой, а затем проведут два поединка в Лиге наций с Северной Македонией (11 октября) и Арменией (14 октября).

По информации ЭФС, домашние матчи сборной Эстонии на "А Ле Кок Арене" смогут посетить до 2000 зрителей, которые должны при этом соблюдать меры предосторожности, препятствующие распространению коронавирусной инфекции.

Сентябрьские матчи Лиги наций и поединки еврокубковых турниров проходили без зрителей.