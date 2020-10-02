02.10.2020, 06:25

Хорошая новость! Сборная Эстонии сыграет ближайшие матчи со зрителями


EST
Eesti vs Holland 9.09.2019
Eesti vs Holland Foto: Andres Putting

Сборная Эстонии по футболу три октябрьских поединка на "А Ле Кок Арене" сыграет в присутствии зрителей. Соответствующее решение о допуске болельщиков на международные матчи принял 1 октября Исполком УЕФА.

Помимо матчей национальных команд, допуск зрителей будет разрешен также на матчи Лиги чемпионов и Лиги наций. УЕФА разрешил реализовывать до 30 процентов билетов от общего количества мест на стадионе.

В ближайшее время эстонские футболисты проведут три встречи на своем поле. 7 октября они сыграют на "А Ле Кок Арене" товарищеский матч с Литвой, а затем проведут два поединка в Лиге наций с Северной Македонией (11 октября) и Арменией (14 октября).

По информации ЭФС, домашние матчи сборной Эстонии на "А Ле Кок Арене" смогут посетить до 2000 зрителей, которые должны при этом соблюдать меры предосторожности, препятствующие распространению коронавирусной инфекции.

Сентябрьские матчи Лиги наций и поединки еврокубковых турниров проходили без зрителей.

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