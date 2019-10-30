30.10.2019, 20:30
Харин и "Ахмат" порадовали Кадырова. Впереди битва с "Зенитом"
В 1/8 финала Кубка России по футболу грозненский "Ахмат" обыграл на своем поле владивостокский "Луч" - 5:1 (2:0).
В 1/8 финала Кубка России по футболу грозненский "Ахмат" обыграл на своем поле владивостокский "Луч" - 5:1 (2:0).
Экс-футболист "Левадии" Евгений Харин вышел в стартовом составе чеченского клуба и провел на поле все 90 минут.
В четвертьфинале Кубка России "Ахмат" (почетным президентом клуба является глава Чечни Рамзан Кадыров) сыграет с "Зенитом", который на своем поле обыграл "Томь" - 4:0 (1:0).
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