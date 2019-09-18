Гвардиола: Я уже купил квартиру в Украине!

"Да я уже купил квартиру здесь! Я играл против ”Шахтера” много раз: с ”Барселоной”, ”Баварией” и теперь с ”Ман Сити”. Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится.

Помню отличных футболистов, которые выступали в ”Шахтере”: Срна, Виллиан — просто супер! Когда пришел Фонсека, то команда тоже была замечательно организована, не было разрывов между линиями, хотя в прошлом сезоне нам удалось довольно легко победить." — заявил знаменитый тренер.

Из интервью осталось непонятно, куда именно приезжал Гвардиола много раз, так как сейчас "Шахтер" играет не в Донецке, а в Харькове.