Грузия и Северная Македония в шаге от выхода на чемпионат Европы

Первой пропуск в финал заработала сборная Грузии, победившая на своем поле в Тбилиси Беларусь - 1:0 (1:0). Судьбу поединка решил пенальти в самом начале встречи.

Праздник на македонской улице

В финале квалификации Грузия сыграет дома с Северной Македонией, которая обыграла на своем поле Косово - 2:1 (2:1).

После финального свистка македонцы очень эмоционально отметили на стадионе победу над косоварами. Уже в ближайшее воскресенье балканская команда сыграет в Лиге наций на "А Ле Кок Арене с Эстонией. Сумеют ли македонцы восстановиться к этому поединку?

В финальном турнире чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии был перенесен на следующий год, примут участие 24 команды. Год назад по итогам отборочного турнира определились 20 участников. Оставшиеся 4 вакансии разыгрываются в плей-офф по результатам выступления команд в предыдущем розыгрыше Лиге наций.

Формат плей-офф очень прост. Победители определятся по итогам одного матча. Обладатели четырех путевок в финальный турнир чемпионата Европы станут известны 12 ноября.

Полуфинал квалификации чемпионата Европы (8 октября)

Путевка А

Болгария - Венгрия 1:3

Исландия - Румыния 2:1

Путевка В

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 3:4 серия пенальти

Словакия - Ирландия 4:2 серия пенальти

Путевка С

Норвегия - Сербия 1:2 доп.вр.

Шотландия - Израиль 5:3 серия пенальти

Путевка D

Грузия - Беларусь 1:0

Северная Македония - Косово 2:1

Из восьми оставшихся участников плей-офф в финальном турнире чемпионата Европы ни разу не принимали участие Грузия и Северная Македония, которые сойдутся в очном противостоянии.

Финал квалификации чемпионата Европы (12 ноября)

Путевка А Венгрия - Исландия

Путевка В Северная Ирландия - Словакия

Путевка С Сербия - Шотландия

Путевка D Грузия - Северная Македония