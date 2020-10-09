Грузия и Северная Македония в шаге от выхода на чемпионат Европы

Первой пропуск в финал заработала сборная Грузии, победившая на своем поле в Тбилиси Беларусь - 1:0 (1:0). Судьбу поединка решил пенальти в самом начале встречи.
Праздник на македонской улице
В финале квалификации Грузия сыграет дома с Северной Македонией, которая обыграла на своем поле Косово - 2:1 (2:1).
После финального свистка македонцы очень эмоционально отметили на стадионе победу над косоварами. Уже в ближайшее воскресенье балканская команда сыграет в Лиге наций на "А Ле Кок Арене с Эстонией. Сумеют ли македонцы восстановиться к этому поединку?
В финальном турнире чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии был перенесен на следующий год, примут участие 24 команды. Год назад по итогам отборочного турнира определились 20 участников. Оставшиеся 4 вакансии разыгрываются в плей-офф по результатам выступления команд в предыдущем розыгрыше Лиге наций.
Формат плей-офф очень прост. Победители определятся по итогам одного матча. Обладатели четырех путевок в финальный турнир чемпионата Европы станут известны 12 ноября.
Полуфинал квалификации чемпионата Европы (8 октября)
Путевка А
Болгария - Венгрия 1:3
Исландия - Румыния 2:1
Путевка В
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 3:4 серия пенальти
Словакия - Ирландия 4:2 серия пенальти
Путевка С
Норвегия - Сербия 1:2 доп.вр.
Шотландия - Израиль 5:3 серия пенальти
Путевка D
Грузия - Беларусь 1:0
Северная Македония - Косово 2:1
Из восьми оставшихся участников плей-офф в финальном турнире чемпионата Европы ни разу не принимали участие Грузия и Северная Македония, которые сойдутся в очном противостоянии.
Финал квалификации чемпионата Европы (12 ноября)
Путевка А Венгрия - Исландия
Путевка В Северная Ирландия - Словакия
Путевка С Сербия - Шотландия
Путевка D Грузия - Северная Македония
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