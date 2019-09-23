23.09.2019, 13:31

Грузинский полузащитник "Флоры" получил эстонский паспорт

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rus.delfi.ee
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Закария Бегларишвили
Закария БегларишвилиФото: fcflora.ee

Грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили, выступающий на правах аренды за финский "Сейнайоки", посетил тренировку и показал своим экс-партнерам свой паспорт гражданина Эстонии, сообщает rus.err.ee

В конце прошлого года грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили успешно сдал экзамен по эстонском языку, чтобы получить эстонское гражданство в порядке натурализации.

Футболист, признанный лучшим игроком прошлого чемпионата, не скрывает, что хочет выступать за сборную Эстонии.

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