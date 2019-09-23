Грузинский полузащитник "Флоры" получил эстонский паспорт

В конце прошлого года грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили успешно сдал экзамен по эстонском языку, чтобы получить эстонское гражданство в порядке натурализации.

Футболист, признанный лучшим игроком прошлого чемпионата, не скрывает, что хочет выступать за сборную Эстонии.