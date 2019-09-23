Грузинский полузащитник "Флоры" получил эстонский паспорт

Грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили, выступающий на правах аренды за финский "Сейнайоки", посетил тренировку и показал своим экс-партнерам свой паспорт гражданина Эстонии, сообщает rus.err.ee
В конце прошлого года грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили успешно сдал экзамен по эстонском языку, чтобы получить эстонское гражданство в порядке натурализации.
Футболист, признанный лучшим игроком прошлого чемпионата, не скрывает, что хочет выступать за сборную Эстонии.
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
В Югре мужчина бросил спутницу медведю и убежал
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
Страны, где не любят русских туристов