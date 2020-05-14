Громкая отставка в российском футболе: "Локомотив" отказался от Семина

Контракт Семина истекает 31 мая - продлевать его не стали. Сербский специалист приступит к работе 1 июня, сообщает официальный сайт "Локомотива".

С именем Семина связаны все главные успехи "Локомотива". Под его руководством железнодорожники 3 раза выигрывали чемпионат России и 6 раз становились обладателями Кубка России. Однако у маститого специалиста в последние годы не складывались отношения с высшим менеджментом клуба.

К тому же Семин иногда поражал общественность не совсем адекватными заявлениями. Например, в начале апреля опытный тренер высказался против сокращения зарплат футболистов в эпоху пандемии.

"Футболисты из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них", - заявил тогда Семин.

Эти слова вызвали большой резонанс в российском обществе. Судьба Семина в "Локомотиве" - клубом владеет госкомпания РЖД - была по сути предрешена.

Чемпионат России по футболу был прерван в марте. "Зенит" уверенно занимает первое место, опережая на 9 очков "Локомотив". Возобновление сезона ожидается во второй половине июня. До финиша командам осталось провести по 8 матчей.