Главный тренер "Баварии" Нико Ковач отправлен в отставку

В субботу "Бавария" потерпела крупное поражение от франкфуртского "Айнтрахта" в матче чемпионата Германии со счетом 1:5. Мюнхенский клуб с 18 очками занимает четвертое место в бундеслиге.

Руководить "Баварией" на данный момент будет помощник тренера Ханс Флик.