04.11.2019, 15:30

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач отправлен в отставку


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Нико Ковач
Нико КовачФото: Scanpix

Контракт расторгнут по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

В субботу "Бавария" потерпела крупное поражение от франкфуртского "Айнтрахта" в матче чемпионата Германии со счетом 1:5. Мюнхенский клуб с 18 очками занимает четвертое место в бундеслиге.

Руководить "Баварией" на данный момент будет помощник тренера Ханс Флик.

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