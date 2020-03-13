Главный тренер "Арсенала" заразился коронавирусом. Премьер-лига должна прервать сезон

Лондонский клуб объявил, что сегодня база команды была закрыта, а сотрудники, контактировавшие с Артетой в последнее время, находятся в изоляции.

Вся первая команда ”канониров”, тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы будут помещены на карантин. Это коснется и определенного числа людей из клубной академии, которую тоже закрыли в качестве меры предосторожности.

В ”Арсенале” полагают, что те сотрудники, которые не имели близкого контакта с Артетой в последнее время, в ближайшие дни вернутся к работе.

В помещениях базы и академии клуба пройдут процедуры дезинфекции, на остальных объектах работа продолжится в нормальном режиме.

”Очень разочарован, но я решил пройти тест, когда плохо себя почувствовал. Вернусь к работе, как только мне разрешат сделать это”, — сообщил Артета.

”Здоровье наших людей, а также всех окружающих является нашим приоритетом, это всегда в центре нашего внимания.

Все наши мысли с Микелем, который расстроен, но находится в хорошем расположении духа.

Мы находимся в постоянном контакте с ответственными людьми, чтобы должным образом разобраться в данной ситуации, и ждем возобновления тренировок и матчей — как только получим одобрение от медиков”, — заявил директор ”Арсенала” Винай Венкатешам.

В заявлении ”Арсенала” отмечается, что несколько ближайших матчей команды будут перенесены.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!