Герой дня! Шотландский фанат умудрился посмотреть футбол прямо во время свидания

В распоряжении редакции издания оказался снимок, сделанный накануне в одном из пабов в центре Лондона. На фото видно, как за столиком беседуют молодой человек и девушка. При этом на столе лежит мужская кепка со спрятанным внутри смартфоном, на котором шла прямая трансляция матча.

This lad, on a date, sneakily watching the football on his phone hidden inside his hat 👀👀 pic.twitter.com/vlGvxeiS6S