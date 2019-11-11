11.11.2019, 17:45

Герой дня! Шотландский фанат умудрился посмотреть футбол прямо во время свидания

Но его застукали и сделали фото
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Герой дня! Шотландский фанат умудрился посмотреть футбол прямо во время свидания
Фото: Scanpix

Болельщик придумал необычный способ незаметно посмотреть футбольный матч любимой команды, находясь на свидании в общественном месте, сообщает Daily Star.

В распоряжении редакции издания оказался снимок, сделанный накануне в одном из пабов в центре Лондона. На фото видно, как за столиком беседуют молодой человек и девушка. При этом на столе лежит мужская кепка со спрятанным внутри смартфоном, на котором шла прямая трансляция матча.


По информации журналистов, молодой человек пошел на ухищрения, чтобы не пропустить матч "Рейнджерс" — "Ливингстон" в рамках 13-го тура чемпионата Шотландии. "Рейнджеры" выиграли 2:0.

Журналисты также обратили внимание на то, что молодой человек предусмотрительно положил на стол второй телефон, чтобы его спутница ничего не заподозрила.

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