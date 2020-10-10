Германия победила Украину, Латвия не справилась с Фарерами

Обе команды несколько дней назад проверили силы в товарищеских матчах. Германия упустила дома победу в поединке с Турцией (3:3), а обескровленная кадровыми потерями Украина потерпела самое крупное поражение в своей истории, проиграв в гостях Франции (1:7).

Германия увезла победу

В очной встрече доминировала немецкая команда. Гости открыли счет в середине первого тайма, а сразу же после перерыва воспользовались грубой ошибкой украинского голкипера и увеличили преимущество.

Казалось, немецкая команда легко доведет поединок до победы, но подопечные Андрея Шевченко на 77-й минуте реализовали пенальти и до минимума сократили разрыв в счете.

В оставшееся время украинцы выглядели очень активно, но опытные гости отбили все атаки соперника.

В параллельном матче этой группы Испания победила дома Швейцарию - 1:0 (1:0). Испанцы лидируют в групповом турнире, набрав 7 очков.

Напомним, что нынешняя Лига наций связана с квалификацией чемпионата мира 2022 года, финальная часть которого пройдет в Катаре. Жеребьевка европейской зоны состоится в ноябре.

Лига наций (3-й тур)

Лига А

Украина - Германия 1:2

Испания - Швейцария 1:0

Лига С

Люксембург - Кипр 2:0

Черногория - Азербайджан 2:0

Лига D

Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Фарерские острова - Латвия 1:1

Андорра - Мальта 0:0