Германия победила Украину, Латвия не справилась с Фарерами

На футбольных полях Европы стартовал третий тур Лиги наций. Первую победу в турнире одержала сборная Германии, обыгравшая в Киеве Украину - 2:1 (1:0).
Обе команды несколько дней назад проверили силы в товарищеских матчах. Германия упустила дома победу в поединке с Турцией (3:3), а обескровленная кадровыми потерями Украина потерпела самое крупное поражение в своей истории, проиграв в гостях Франции (1:7).
Германия увезла победу
В очной встрече доминировала немецкая команда. Гости открыли счет в середине первого тайма, а сразу же после перерыва воспользовались грубой ошибкой украинского голкипера и увеличили преимущество.
Казалось, немецкая команда легко доведет поединок до победы, но подопечные Андрея Шевченко на 77-й минуте реализовали пенальти и до минимума сократили разрыв в счете.
В оставшееся время украинцы выглядели очень активно, но опытные гости отбили все атаки соперника.
В параллельном матче этой группы Испания победила дома Швейцарию - 1:0 (1:0). Испанцы лидируют в групповом турнире, набрав 7 очков.
Напомним, что нынешняя Лига наций связана с квалификацией чемпионата мира 2022 года, финальная часть которого пройдет в Катаре. Жеребьевка европейской зоны состоится в ноябре.
Лига наций (3-й тур)
Лига А
Украина - Германия 1:2
Испания - Швейцария 1:0
Лига С
Люксембург - Кипр 2:0
Черногория - Азербайджан 2:0
Лига D
Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Фарерские острова - Латвия 1:1
Андорра - Мальта 0:0
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