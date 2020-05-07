Где продолжит карьеру молодой эстонский талант Оливер Юргенс?

В "Роме" Юргенс - 10 мая ему исполнится 17 лет - выступал на правах аренды. Из-за коронавируса сезон для итальянских юниоров был завершен досрочно. Поскольку арендный договор молодого футболиста истекает 30 июня, то "Рома" рискует потерять эстонского таланта, так как профессиональный договор ему так и не был предложен.

Накануне выходящая в Риме газета Il Tempo сообщила, что на эстонского юниора положила глаз испанская "Валенсия". Эту новость перепечатали с десяток интернет-порталов, освещающих жизнь "Ромы".

"К Оливеру был интерес не только в Испании. Ждем, что предложит "Рома" и та же "Валенсия". К сожалению, конкретики пока очень мало - ситуация с коронавирусом, конечно, сильно влияет на переговорный процесс. Ждать до августа, когда возобновится футбольная жизнь в Италии, не хотелось бы", - отметил в разговоре с Delfi отец молодого футболиста Юрий Юргенс.

"Мы живем в пригороде Рима рядом с футбольным полем. Несмотря на отсутствие командных тренировок, у Оливера была в последние два месяца возможность заниматься индивидуально на этом поле", - добавил Юргенс-старший.