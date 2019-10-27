27.10.2019, 17:05
ГАЛЕРЕЯ: Таллиннская "Флора" досрочно стала чемпионом Эстонии по футболу!
Победа над "Пайде"с минимальным счётом 1:0 позволила отпраздновать чемпионство уже за два тура до конца.
Победа над "Пайде"с минимальным счётом 1:0 позволила отпраздновать чемпионство уже за два тура до конца.
Победный гол на 86-й минуте забил Эрик Сорга. За "фол последней надежды" был удален игрок "Пайде" Карл Моол.
В другом матче дня "Нымме Калью" обыграл на выезде "Курессааре" также с минимальным счётом 1:0.
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