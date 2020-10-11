ГАЛЕРЕЯ | Сборная Эстонии почти победила, но пропустила за несколько минут — ничья

Сборная Эстонии как никогда была близка к победе. Эстонцы вели в 2 мяча, но после того, как соперник активизировался, сразу пропустила 2 гола за 5 минут. Можно отметить игру в нападении — она сегодня радовала. Саппинен сделал дубль, а крайние полузащитники Синявский и Марин активно бегали и создавали моменты. Невнимательная игра в обороне не позволила забрать 3 очка. А ведь калевипоеги не побеждали в официальных матчах уже 2 года. На стадионе присутствовало 908 зрителей. Это был первый официальный матч сборной в этом году, куда допустили фанатов. Следующий матч против Армении — 14 октября в 21:45 (Таллинн).

Развитие поединка

На 2-й минуте матча эстонцы забили сами себе. Затем на 32 минуте передачу с фланга замкнул нападающий Рауно Саппинен. 1:1. В cередине второго тайма наша сборная закатила второй мяч в ворота Северной-Македонии. Рауно Саппинен добил мяч после отскока. За 30 минут до конца — 2:1. Спустя пять минут гости не реализовали пенальти — Александр Трайковский попал в перекладину. Потом была очередь сборной Эстонии. На 75 минуте вышедший на замену Франк Лийвак пробил с 11 метров прямо в сетку! 3:1. За 10 минут до конца легенда македонского футбола Горан Пандев увеличил шансы на ничью — 3:2. После навала соперника команда Кареля Воолайда все-таки дала слабину и пропустила еще один на 87 минуте. 3:3.

Стартовый состав

Изменений в стартовом составе много. Первое — первый номер. Если раньше говорили, что Матвей Игонен должен стать заменой Сергею Лепметсу, то теперь с ним за это звание поборется Карл Хейн. Он в сентябре неплохо отыграл два матча (Игонен был травмирован). Центр защиты. Все основные защитники не захотели в этот раз играть за сборную, поэтому в центре обороны впервые в официальных матчах дебютирует молодой Мартен Куск, а пару ему составит Никита Баранов. Место центрального нападаюшего теперь взял Рауно Саппинен. Эрик Сорга играет в США, поэтому его приезд невозможен. В старте все так же выходит 36-летний Константин Васильев.

До матча:

Наши футболисты, выступающие во второй группе дивизиона C, начали турнир с двух поражений. В сентябре на своем поле они проиграли грузинам 0:1, а спустя три дня в гостях уступили сборной Армении 0:1. Серия без побед продолжается у нашей команды уже 11 игр подряд.