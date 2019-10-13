ГАЛЕРЕЯ | Эстония проиграла Германии: удаление немецкого защитника на 15 минуте не помогло

Первый тайм был очень хорошим. Столько атак за последние матчи эстонцам не удавалось создать. На перерыв сборные ушли со счетом 0:0. Лийвак и Васильев не реализовали перспективные моменты. Во втором тайме все встало на свои места: 3 гола создал лидер немецкой машины Гюндоган.

Один из ключевых эпизодов поединка — удаление центрального зашитника Эмре Кана на 15 минуте. Как сказал после матча капитан Константин Васильев, это немного помогло во второй половине первого тайма. Но потом немцы собрались и забили два быстрых мяча.

Foto: Madis Veltman

Можно выделить двух игроков из Эстонии, которые отлично себя проявили. Это Илья Антонов и Кароль Метс. Они оборонялись против лучших игроков Европы. И достаточно хорошо сдерживали их выпады. Молодежь не вышла на поле в этот раз. Решение понятно, пускать неопытных, но перспективных на домашнюю игру против Германии — опасно. Одна ошибка может стоить очень много.

Еше один положительный момент — игра в атаку. При прошлом тренере, Мартине Рейме, такого не было. Перехода на 5 защитников, как оказалось, тоже.