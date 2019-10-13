ГАЛЕРЕЯ | Эстония проиграла Германии: удаление на 15 минуте немецкого защитника не помогло

Эстония-Германия

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Не летит мяч в ворота. Люди покидают трибуны, все, матч закончился.

12062 зрителей сегодня! Рекорд на А. ле Кок Арене!

Вышедший недавно на поле Тимо Вернер забил после идеального паса Гюндогана.

Удивительно, в этой игре действительно много моментов у Эстонии. Просто не попасть в угол. Может это магия Нойера?

Не попал Лийвак по воротам, очень близко были к голу.

На 60 минуте вместо Васильева выходит Кяйт. Странная замена.

Зенев вышел вместо Саппинена, которого вообще не было видно всю игру.

Опять он. И опять рикошет. Гюндоган удваивает счёт.

Тот самый Гюндоган поймал мяч у штрафной и сразу пробил, еше рикошет помог. 0:1.

Замен нет, 2-й тайм стартовал. Надеюсь, он будет такой же, как и первый.

Перерыв. Продолжим через 15 минут.

Выделяется на поле наш центральный полузащитник Илья Антонов. Он давно не играл за сборную. Но выступает сейчас очень уверенно.

Ройс со штрафного пробил в КРЕСТОВИНУ... Главный тренер Воолайд даже отвернулся, как будто пенальти был.

Желтая Баранову. У Лепметса тоже уже есть.

Классный удар Васильева. Чуть выше получилось.

Мы с коллегами посчитали, что у Эстонии за 30 минут было больше моментов. 3-1.

Еше одна опасная атака. Камс прошел по краю и подал, а Костя слету ногой пробил в защитника, потом Нойер взял мяч в руки. Есть моменты! Даже, может быть, больше, чем у немцев.

Был 10-минутный отрезок, когда инициативой владели эстонцы. Но теперь все встало на свои места.

Жаль, что Камс не смог нормально пробить штрафной. Но прямо сейчас Пикк ударил выше, будучи в коробке. Вот это игра пошла!!!

Красная карточка!!! Удалили защитника Германии Эмре Кана!

Лидер "Манчестер Сити" Гюндоган только что ударил по воробьям. Простил. Обычно он наказывает.

6-я минута и эстонцы уже все в штрафной. Хотя бы трибуны радуют. Много болельщиков.

Повезло, на 3й минуте уже могли пропустить. Гюндоган навесил, но нападающий не попал по воротам.

Матч начался! У нас уже одна атака.

Гимны звучат!

Разминка футболистов подходит к концу, через 20 минут уже начнется игра.

Один из лучших вратарей мира Мануель Нойер сегодня попытается отбить удары Константина Васильева.

https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1183435372606435328

Всем привет! Давайте смотреть футбол вместе. Арена в Таллинне заполнена, на стадионе 12 500 болельщиков, множество журналистов. Состав команд уже известен. В нашей сборной 7 изменений, по сравнению с прошлым матчем. Скорее всего, будем играть в 5 защитников, Камс - не полузащитник, а Баранов центральный. Сорга, Крейда в запасе, зато Айнсалу и Саппинен в старте.

https://www.facebook.com/jalgpalleestis/posts/10157457430243815#w=500