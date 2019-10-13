13.10.2019, 23:34

ГАЛЕРЕЯ | Эстония проиграла Германии: удаление на 15 минуте немецкого защитника не помогло

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rus.delfi.ee
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Foto: Madis Veltman

Сборная Эстонии по футболу проиграла Германии 0:3 на своем поле. Два гола забил полузащитник "Манчестер сити" и один гол нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

Один из ключевых моментов поединка - удаление центрального зашитника Эмре Кана из Германии. Но это не помогло Эстонии.

Foto: Madis Veltman

Первый тайм был очень хорошим. Столько атак за последние матчи эстонцам не удавалось создать. На перерыв сборные ушли со счетом 0:0.Лийвак и Васильев не реализовали свои моменты. Во втором тайме все встало на свои места: 3 гола создал лидер немецкой машины Гюндоган.

Эстония-Германия
Всем спасибо, следите за другими нашими онлайн-блогами. Всего хорошего! 
Не летит мяч в ворота. Люди покидают трибуны, все, матч закончился. 
12062 зрителей сегодня! Рекорд на А. ле Кок Арене! 
Вышедший недавно на поле Тимо Вернер забил  после идеального паса Гюндогана. 
Удивительно, в этой игре действительно много моментов у Эстонии. Просто не попасть в угол. Может это магия Нойера? 
Не попал Лийвак по воротам, очень близко были к голу. 
На 60 минуте вместо Васильева выходит Кяйт. Странная замена. 
Зенев вышел вместо Саппинена, которого вообще не было видно всю игру. 
Опять он. И опять рикошет. Гюндоган удваивает счёт. 
Тот самый Гюндоган поймал мяч у штрафной и сразу пробил, еше рикошет помог. 0:1. 
Замен нет, 2-й тайм стартовал. Надеюсь, он будет такой же, как и первый.
Перерыв. Продолжим через 15 минут. 
Выделяется на поле наш центральный полузащитник Илья Антонов. Он давно не играл за сборную. Но выступает сейчас очень уверенно. 
Ройс со штрафного пробил в КРЕСТОВИНУ... Главный тренер Воолайд даже отвернулся, как будто пенальти был. 
Желтая Баранову. У Лепметса тоже уже есть. 
Классный удар Васильева. Чуть выше получилось.
Мы с коллегами посчитали, что у Эстонии за 30 минут было больше моментов. 3-1. 
Еше одна опасная атака. Камс прошел по краю и подал, а Костя слету ногой пробил в защитника, потом Нойер взял мяч в руки. Есть моменты! Даже, может быть, больше, чем у немцев.
Был 10-минутный отрезок, когда инициативой владели эстонцы. Но теперь все встало на свои места. 
Жаль, что Камс не смог нормально пробить штрафной. Но прямо сейчас Пикк ударил выше, будучи в коробке. Вот это игра пошла!!!  
Красная карточка!!! Удалили защитника Германии Эмре Кана!
Лидер "Манчестер Сити" Гюндоган только что ударил по воробьям. Простил. Обычно он наказывает. 
6-я минута и эстонцы уже все в штрафной. Хотя бы трибуны радуют. Много болельщиков. 
Повезло, на 3й минуте уже могли пропустить. Гюндоган навесил, но нападающий не попал по воротам. 
Матч начался! У нас уже одна атака.
Гимны звучат! 
Разминка футболистов подходит к концу, через 20 минут уже начнется игра. 
Один из лучших вратарей мира Мануель Нойер сегодня попытается отбить удары Константина Васильева. 
https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1183435372606435328
Всем привет! Давайте смотреть футбол вместе. Арена в Таллинне заполнена, на стадионе 12 500 болельщиков, множество журналистов. Состав команд уже известен. В нашей сборной 7 изменений, по сравнению с прошлым матчем. Скорее всего, будем играть в 5 защитников, Камс - не полузащитник, а Баранов центральный. Сорга, Крейда в запасе, зато Айнсалу и Саппинен в старте. 
https://www.facebook.com/jalgpalleestis/posts/10157457430243815#w=500
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